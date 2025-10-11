iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È in programma sabato 18 ottobre, dalle 9 alle 12, la giornata di vaccinazioni contro l’influenza e il pneumococco per la stagione 2025-2026, organizzata dai medici di base di Castiglione Olona.

L’iniziativa, rivolta ai pazienti dei dottori Bettoni, Giudici, Lucioni e Colombo, si terrà nella Sala 100 posti al primo piano del Castello di Monteruzzo (via Marconi 1). L’accesso sarà libero, senza prenotazione, e le somministrazioni avverranno in ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle dosi disponibili.

I vaccini sono consigliati per tutti i cittadini con più di 60 anni, indipendentemente dalla presenza di patologie, oltre che per persone con malattie croniche e donne in gravidanza.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Castiglione Olona e del gruppo di Protezione civile cittadino, che affiancheranno l’attività sanitaria garantendo supporto organizzativo e assistenza logistica.

