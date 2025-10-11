Lazzate

LAZZATE – Sono aperte le iscrizioni per i corsi promossi dalla Biblioteca comunale. Si tratta di un corso di lingua inglese proposto in due livelli. Il primo livello prevede un corso base di inglese che prevede 26 lezioni settimanali, il mercoledì sera, in Biblioteca, dalle 20,30 alle 22, curato dalla docente Laura Balzarotti. Il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti, con precedenza ai residenti a Lazzate. Il costo di partecipazione è di 150 euro.

Il secondo livello di corso è dedicato a conversazione e potenziamento e prevede 26 lezioni settimanali, nelle serate di lunedì, dalle 20,30 alle 22, in Biblioteca. Anche in questo caso il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti, con precedenza ai residenti a Lazzate e anche in questo caso il costo di partecipazione è di 150 euro. Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 11,30 in Biblioteca, la docente sarà a disposizione degli interessati per fornire maggiori informazioni sui corsi e sul livello più adatto. Le iscrizioni per entrambi i corsi si raccolgono entro il 14 ottobre in Biblioteca.

“Anche quest’anno la nostra Biblioteca offre opportunità di approfondimento culturale e perfezionamento con corsi specifici” spiega l’assessore alla Cultura, Loredana Pizzi. “Invito tutti gli interessati ad approfittare di queste occasioni di approfondimento offerte direttamente in paese e a costi accessibili, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09