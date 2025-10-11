Misinto celebra il successo della quinta edizione della Sagra dell’Uva
11 Ottobre 2025
MISINTO – Si è conclusa con entusiasmo e una grande partecipazione di pubblico la quinta edizione della Sagra dell’Uva di Misinto. L’evento,si è svolto nel weekend della festa di Misinto del 3-5 ottobre e ha registrato una presenza di oltre 2.500 visitatori. Organizzata da Gam E20, la manifestazione ha unito ancora una volta tradizione, enogastronomia e intrattenimento, regalando momenti di convivialità e scoperta delle radici culturali del territorio. Il clima di festa, in perfetta sintonia con la ricorrenza patronale, ha contribuito a creare un’atmosfera calda e accogliente, capace di coinvolgere persone di tutte le età.
