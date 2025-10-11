Cronaca

GERENZANO – È finita in ospedale con una grave ferita alla gamba la passeggiata di una ventenne al fontanile di San Giacomo, aggredita da un pitbull lasciato libero dal padrone.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 ottobre quando la giovane stava camminando con il proprio cane, tenuto al guinzaglio. Nell’area verde tenere i cani al guinzaglio è un obbligo ma troppo spesso viene disatteso ed infatti improvvisamente dai cespugli è comparso un pitbull senza controllo. L’animale ha prima cercato di attaccare il cane della ragazza, poi si è scagliato contro di lei. Solo dopo alcuni istanti il proprietario è riuscito a riportarlo al guinzaglio e allontanarlo.

Soccorse le vittime, la ventenne è stata portata all’ospedale di Saronno, dove è stata operata per la rottura di un tendine e di un muscolo alla gamba. Le sue condizioni sono ora in miglioramento e i medici prevedono le dimissioni nei prossimi giorni.

La famiglia, ancora scossa, ha voluto lanciare un appello: “È inaccettabile che cani potenzialmente pericolosi vengano lasciati liberi e affidati a persone che non sono in grado di gestirli. Speriamo che questa denuncia serva a sensibilizzare le autorità e la comunità, affinché episodi simili non si ripetano più”.

(foto archivio)

