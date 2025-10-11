Città

SARONNO – Villa Gianetti torna a essere cornice della grande lirica con un appuntamento che unisce storia, musica e memoria. Domenica 12 ottobre alle 11, nella sala principale della dimora di via Roma 20, si terrà l’evento “Il sogno ovale del tenore Giovanni Zenatello”, ultimo appuntamento della quarta edizione del Festival Casta Diva, rassegna dedicata alla voce e ai protagonisti dell’opera che quest’anno ha toccato Como e Saronno.

La mattinata sarà un viaggio nella vita e nel mito di Giovanni Zenatello, tenore veronese tra i grandi protagonisti del teatro lirico del primo Novecento, ricordato non solo per la sua carriera artistica ma anche per aver contribuito alla rinascita dell’Arena di Verona come teatro lirico a cielo aperto. A raccontarlo sarà Giorgio Appolonia, medico e musicologo, autore di monografie e programmi radiofonici di successo, che condurrà il pubblico attraverso aneddoti, curiosità e riflessioni su una stagione straordinaria della musica italiana.

L’appuntamento saronnese unirà parole e musica in un racconto teatrale in cui le vicende di Zenatello – dalle audizioni giovanili agli incontri con Caruso e Toscanini, fino all’epica “Aida” del 1913 che inaugurò il Festival Lirico Areniano – diventeranno spunto per riscoprire la passione e la tenacia di chi ha trasformato un sogno in realtà.

Ad arricchire l’incontro, le esibizioni degli allievi della masterclass di canto lirico del maestro Davide Rocca, che interpreteranno alcune tra le più celebri arie del repertorio internazionale, accompagnati al pianoforte da Svetlana Huseynova. Il programma comprende pagine immortali di Puccini, Bellini, Donizetti, Verdi, Gershwin e Mozart, con brani come “Vissi d’arte”, “Casta Diva”, “Una furtiva lacrima”, “Un bel dì vedremo” e “Là ci darem la mano”.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la città di Saronno, che attraverso la suggestiva ambientazione di Villa Gianetti – sede della raccolta museale dedicata al soprano Giuditta Pasta – continua a valorizzare la tradizione musicale e culturale italiana, intrecciando memoria storica e divulgazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

📍 Informazioni e programma completo su www.festivalcastadiva.it.

(un’immagine della passata edizione)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09