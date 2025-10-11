Città

SARONNO – Promuovere la cultura dell’inclusione con un ricco calendario di eventi: una settimana di incontri, laboratori, film, serate musicali, spettacoli e mostre interattive, eventi per operatori e famiglie per promuovere la cultura dell’inclusione, per una comunità aperta e accogliente. Si tratta della settimana dell’inclusione, in programma tra il 15 e il 22, presentata dalla sindaca Ilaria Pagani.

Cinema e disabilità: “Lo sguardo degli altri”, in programma mercoledì 15 ottobre e mercoledì 22 ottobre

L’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese e Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità – in collaborazione con il Nuovo Cinema Prealpi, organizzano una nuova edizione della storica rassegna cinematografica “Lo sguardo degli altri”, con la proiezione di due film ed un momento di confronto sulla relazione tra cinema e disabilità con Matteo Schianchi, storico e responsabile della Mediateca Ledha oltre che ricercatore presso l’università degli Studi Milano-Bicocca.

Mercoledì 15 ottobre: alle 16: presentazione e proiezione del film “Beautiful minds”; alle 19: presentazione del libro “Cinema e disabilità: il cinema come strumento di analisi e partecipazione”, un incontro con Matteo Schianchi e Vittorio Mastrorilli, direttore del cinema. A seguire aperitivo. Alle 21 : presentazione e proiezione del film “Beautiful minds”.

Per le prenotazioni del Cineforum e dell’ aperitivo clicca QUI

Laboratori per bambini, in programma venerdì 17 ottobre e sabato 18 ottobre

Venerdì 17 ottobre, dalle 16,30 alle 18,00: “E questa cos’è? Creiamo un animaletto speciale da esporre ai lettori della biblioteca”: laboratorio creativo per bambini nella biblioteca civica di Saronno, viale Santuario 2. Età consigliata: 3-8 anni . Lettura libro: Nel paese delle pulcette di Beatrice Alemagna. Link per la registrazione: QUI.

. Lettura libro: Nel paese delle pulcette di Beatrice Alemagna. Link per la registrazione: QUI. Sabato 18 ottobre, dalle 9,30 alle 12: “Costruiamo un’agenda visiva della routine della settimana”: laboratorio creativo per bambini nella biblioteca civica di Saronno, viale Santuario 2. Età Consigliata: 3-7 anni. Lettura libro: Il piccolo ragno Fucsia di Dario Freguia. Link per la registrazione: QUI.

Mind, mostra interattiva disabilità, in programma per sabato 18 ottobre

La Mostra Mind è promossa da consorzio Cs&l, un consorzio di cooperative sociali di tipo A e B che si occupa di inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità da oltre 30 anni attraverso area lavoro. Area lavoro ha al suo interno educatori specializzati nella mediazione socio-lavorativa e consulenti che accompagnano le aziende nella ricerca di soluzioni per soddisfare le proprie necessità occupazionali ed assolvere alle indicazioni della legge 68/99 riferita alle categorie protette. La Mostra Mind si struttura in 5 tappe progettate per far sperimentare ai visitatori le difficoltà che una persona con disabilità potrebbe trovare su un posto di lavoro e per scoprire insieme quali sono gli accorgimenti che possono rendere più facile superarle.

Proponiamo un esercizio di fantasia: prova ad immaginare di essere all’interno di un’azienda e di dover svolgere alcune piccole mansioni lavorative calandoti di volta in volta nei panni di persone con diverse disabilità. Riuscirai ad affrontare le prove? Si riusciranno a superare i pregiudizi? Scopri la mostra Mind e immergiti nella vita quotidiana di una persona con disabilità. La mostra sarà accessibile dalle 9.30 alle 13 nella Sala Community della biblioteca civica di Saronno

Musical che Magia, in programma per domenica 19 ottobre

Un cast eccezionale di 80 persone, tra ragazzi con disabilità, operatori e volontari della Cooperativa Il Granello, è pronto a salire sul palco per una performance unica e imperdibile. Il Comune è orgoglioso di annunciare l’imminente messa in scena di “Musical che magia”, uno spettacolo teatrale in un unico atto che promette emozioni e divertimento e una trama originale, un medley tra due musical famosissimi: la fiaba senza tempo di “Pinocchio” e l’energia rock’n’roll di “Grease”. Questo musical non è solo intrattenimento, ma un potente messaggio sul valore dell’inclusione e sulla capacità di ognuno di noi di realizzare grandi cose quando si lavora insieme, superando ogni barriera. Lo spettacolo alle 16.30, al teatro Giuditta Pasta a Saronno. Prenotazioni su Whatsapp al numero 351 0979511

