SARONNO – Raccolta firme prima dell’alba per chiedere più sicurezza in città. Negli ultimi giorni la lista civica Onda Italiana, guidata da Michele Castelli, ha organizzato diversi momenti di incontro con i cittadini, anche al mattino presto, intorno alle 6, davanti alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna. L’obiettivo è ascoltare le testimonianze e le preoccupazioni di lavoratori e pendolari che ogni giorno si trovano a frequentare una delle zone più problematiche della città.

Secondo quanto riferito dai promotori, molti cittadini hanno segnalato situazioni di spaccio, bivacchi e degrado urbano nell’area del retrostazione, chiedendo una presenza più costante delle forze dell’ordine. “La partecipazione è stata alta e molti saronnesi ci hanno raccontato episodi che suscitano paura o disagio – spiega Michele Castelli –. Da qui nasce la nostra iniziativa per sollecitare controlli più frequenti e misure concrete di sicurezza”. Onda Italiana sta portando avanti una raccolta firme per la sicurezza in città e a sostegno delle forze dell’ordine.

La petizione proseguirà anche nei prossimi giorni con nuovi banchetti in centro. L’intento, sottolinea Onda Italiana, è quello di dare voce alle richieste di chi vive quotidianamente la città e chiede più sicurezza nei luoghi pubblici e nelle aree sensibili come la stazione.

