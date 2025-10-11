SARONNO – Se l’è cavata senza gravi conseguenze l’uomo di 58 anni rimasto coinvolto in un incidente con un’auto in via don Antonio Stoppani nella serata di venerdì 10 ottobre.

L’impatto tra auto e moto è avvenuto poco le 19 ed ha fatto accorrere diversi residenti ed automobilisti di passaggio. Così dopo la caduta, è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Saronno e accompagnato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto anche la polizia locale di Saronno, che ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo la dinamica del sinistro. La moto è rimasta a terra danneggiata, mentre la circolazione ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Paolo)

