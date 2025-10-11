Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Alfredo Puzzello, consigliere di Forza Italia, in risposta alla maggioranza, relativa alla mancanza dei medici di base.

È ora di mettere in chiaro una volta per tutte le cose. La maggioranza che governa il Comune di Solaro ama riempirsi la bocca di belle parole come “collaborazione” e “bene comune”, ma i fatti raccontano tutt’altra verità: pregiudizio, chiusura, e una concezione del Consiglio Comunale come terreno di propaganda e non come luogo di confronto. Partiamo dall’ultimo episodio. Sulla mozione relativa alla gravissima carenza di medici di base nel nostro Comune, la maggioranza ha deciso di

coinvolgere tutti i capigruppo. Un gesto che, sulla carta, avrebbe potuto rappresentare un segnale di apertura. Io, con spirito costruttivo e responsabilità verso i cittadini, ho presentato degli emendamenti migliorativi. E attenzione: sono stato l’unico a farlo. L’unico. Non la maggioranza, non gli altri gruppi consiliari: io. Nonostante questo, oggi vengo additato e attaccato perché ho scelto di astenermi in sede di voto. E allora spieghiamolo bene, perché evidentemente qualcuno fa finta di non capire.

L’astensione non è stata una mancanza di sensibilità – al contrario – lo ho dimostrato di essere sensibile al tema proprio proponendo correzioni e miglioramenti, accolti e inseriti nel documento. Senza il mio contributo, la mozione sarebbe stata più debole e meno incisiva. E comunque, anche senza il mio voto, la mozione sarebbe passata lo stesso. Quindi di che cosa stiamo parlando? Forse che dà fastidio che qualcuno, anche dall’opposizione, sia più costruttivo della stessa maggioranza? Ma c’è di più, e qui la polemica è inevitabile. Solo qualche minuto prima, in Consiglio Comunale, ho presentato una mozione chiara e concreta: individuare aree di carico e scarico merci nel centro paese. Una proposta avanzata dai commercianti stessi, che avrebbe migliorato la viabilità e aiutato le attività locali. Bene, sapete com’è andata a finire? Respinta. Non perché fosse sbagliata, non perché mancasse di logica o utilità, ma per pura pretestuosità politica. Probabilmente perché a proporla ero io. Perché la maggioranza, quando si tratta delle idee altrui, non ha alcuna intenzione di collaborare.

È questo che mi indigna! Quando serve serietà, la sinistra solarese vota “no” per principio, salvo poi atteggiarsi a paladina della collaborazione quando le fa comodo. E quelle rare volte in cui una mozione dell’opposizione viene approvata, il più delle volte non viene neppure attuata. È una presa in giro continua, un teatrino indegno che umilia non solo chi, come me, ha circa 25 anni di esperienza consiliare sulle spalle, ma soprattutto i cittadini di Solaro, che meriterebbero coerenza e rispetto.

Io lezioni politiche da chi vota solo per “spirito di maglietta” non ne accetto. Ho sempre dimostrato di anteporre il bene della comunità alle logiche di parte. Ma sono stanco di essere preso in giro, stanco di vedere respinte proposte utili solo perché a presentarle non è la maggioranza. La mia astensione sulla mozione dei medici di base non è un segno di disinteresse, ma l’ennesima dimostrazione che io non mi presto a giochi ipocriti e di facciata. Se davvero alla maggioranza interessa la salute dei cittadini, allora impari prima di tutto a rispettare chi porta contributi concreti e a smetterla con le sceneggiate. lo continuerò a fare il mio dovere: dire la verità e difendere i solaresi, senza paura di essere scomodo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09