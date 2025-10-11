Comasco

TURATE – Hanno fatto la spesa, ma alla cassa non si sono fermati: un uomo e due donne di origine romena sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Turate dopo un tentativo di fuga. I tre avevano appena sottratto generi alimentari per un valore di circa 900 euro da un supermercato della zona.

Quando il personale si è accorto che i clienti si stavano allontanando senza pagare, ha subito avvisato il responsabile del punto vendita, che ha chiamato i militari. In pochi minuti la pattuglia è intervenuta, riuscendo a intercettare i tre e a bloccarli dopo un breve inseguimento.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al supermercato. Gli arrestati, completate le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima, fissata per questa mattina sabato 11 ottobre.

