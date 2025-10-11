iltra2

TRADATE – “Dedicato a chi dice che non ci sono parcheggi liberi in centro città”. Con queste parole, accompagnate da una foto che mostra un posteggio completamente vuoto davanti all’ufficio postale, il vicesindaco Franco Accordino ha voluto replicare sui social a chi lamenta la scarsità di stalli disponibili nel cuore di Tradate.

L’immagine, scattata e pubblicata nel pomeriggio, ritrae infatti il parcheggio della posta quasi deserto. Un modo diretto e ironico con cui Accordino ha inteso sottolineare che, al di là delle percezioni diffuse, in diverse ore della giornata i posti auto non mancano.

Il tema dei parcheggi in centro resta comunque oggetto di dibattito cittadino, con l’amministrazione che in più occasioni ha ribadito la volontà di favorire la rotazione e una sosta più ordinata per agevolare sia residenti che attività commerciali.

