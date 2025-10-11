Città

SARONNO – Un appuntamento per ricordare la storia della città e uno dei suoi protagonisti più significativi. Sabato 18 ottobre alle 11, nella sala consiliare “Agostino Vanelli” in piazzale Santuario 7, è in programma la presentazione del libro “Agostino Vanelli: sindaco della Liberazione”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Saronno in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, è organizzata in collaborazione con la Società Storica Saronnese e con l’Anpi Saronno.

Durante l’incontro interverranno l’autore Giuseppe Nigro e la giornalista Luisa Beretta, che ripercorreranno la vita e l’impegno del dottor Vanelli, primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione, simbolo di partecipazione civile e di solidarietà verso la comunità.

Come ricorda l’Anpi, Agostino Vanelli nacque a Vaiano Cremasco il 1° gennaio 1900 e morì a Saronno il 4 gennaio 2004. Medico, partigiano e amministratore, si laureò in medicina all’Università di Pavia nel 1926 ed esercitò la professione per oltre mezzo secolo tra Caronno Pertusella e Saronno. È stato definito “il medico dei ricchi e dei poveri, stimato e ascoltato da tutti”. Durante l’occupazione nazifascista fu medico dei partigiani della 2ª Divisione Garibaldi “Redi” nelle valli dell’Ossola. Comunista e antifascista convinto, fu nominato sindaco di Saronno dal Comitato di Liberazione Nazionale. Fino all’ultimo rimase fedele agli ideali di democrazia e libertà, che considerava patrimonio comune della città.

Dopo la sua scomparsa, il Comune ha intitolato a Vanelli la sala consiliare dove si terrà la presentazione del volume, che verrà donato dall’Amministrazione comunale a tutte le biblioteche scolastiche di Saronno per trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un medico e cittadino esemplare.

