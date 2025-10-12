Basket, la Robur Saronno sfiora l’impresa con Pavia
12 Ottobre 2025
SARONNO – Dopo la partenza sprint nel campionato di basket maschile serie B Interregionale, la Robur Saronno sabato sera in un Palaronchi gremito ha sfiorato l’impresa anche contro la corazzata Pavia. Al supplementare l’hanno infine spuntata i pavesi, 97-101.
Avvio più che premettente per i saronnesi del coach Luca Ansaloni, nella prima parte dell’incontro sempre in vantaggio, poi il testa a testa con Pavia sino al termine del quarto periodo, 82-82. Necessario quindi proseguire il match, vinto dunque dagli ospiti.
Per quanto concerne i singoli, tra i roburini spiccano i i 15 punti di Molteni, i 10 di Pellegrini ma soprattutto i 24 di Acunzo ed i 18 di Fioravanti; tra gli ospiti i 23 di Bogunovic ed i 20 di Gonzalez.
(foto archivio)
11102025