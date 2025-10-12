Calcio 1′ e 2′ cat: disastro Pro Juventute; ko Dal Pozzo e Gerenzanese; vittoriose Amor Sportiva e Cistellum
12 Ottobre 2025
SARONNO – In seconda e prima categoria locale si è conclusa nel pomeriggio di oggi 12 ottobre una quinta giornata di campionato ricca di goal ed emozioni con l’Amor Sportiva che, dopo la sconfitta in casa con la Virtus Cantalupo, torna a vincere mettendo ko per 1-0 l’Oratorio San Francesco, decisiva la rete messa a segno da Lazarov al 19′ del primo tempo. Nello stesso girone di Legnano della seconda categoria impegnate anche Dal Pozzo e Pro Juventute, entrambe sconfitte rispettivamente dalla Legnanese per 4-3 e dalla Robur per 4-0. Nella seconda categoria di Varese, invece, il Cistellum ritrova i tre punti superando per 3-1 a Cislago il Busto 81 Calcio. Chiude la giornata di calcio locale la Gerenzanese che, dopo un buon avvio di stagione, insacca il secondo insuccesso consecutivo a Garbagnate con l’Osl.
I risultati
2′ categoria di Legnano:
Polisportiva Or. Pa. S. 2 – 2 Oratorio Lainate Ragazzi
Union Oratori Castellanza 0 – 2 Victor Rho
Amor Sportiva 1 – 1 Oratorio San Francesco
Legnanese 4 – 3 Dal Pozzo
Oratorio Pastrisana 1 – 1 San Luigi Pogliano
Pro Novate 2 – 1 Mazzo 80
Robur 4 – 0 Pro Juventute
Virtus Cantalupo 1 – 1 Ardor Bollate
2′ categoria di Varese:
Calcio Olgiate 1 – 2 Torino Club Marco Parolo
Amici Dello Sport 2 – 1 Città Di Samarate
Arsaghese 1 – 0 Ardor A.S.D.
Azalee Gallarate 1980 0 – 2 Sommese 1920
Borsanese 0 – 4 Angerese
Cistellum 2016 3 – 1 Busto 81 Calcio
Jeraghes 1953 0 – 0 San Marco
Mercallo 4 – 0 Calcio Lonate Pozzolo
Le classifiche
2′ categoria di Legnano: