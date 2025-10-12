Calcio

SARONNO – In seconda e prima categoria locale si è conclusa nel pomeriggio di oggi 12 ottobre una quinta giornata di campionato ricca di goal ed emozioni con l’Amor Sportiva che, dopo la sconfitta in casa con la Virtus Cantalupo, torna a vincere mettendo ko per 1-0 l’Oratorio San Francesco, decisiva la rete messa a segno da Lazarov al 19′ del primo tempo. Nello stesso girone di Legnano della seconda categoria impegnate anche Dal Pozzo e Pro Juventute, entrambe sconfitte rispettivamente dalla Legnanese per 4-3 e dalla Robur per 4-0. Nella seconda categoria di Varese, invece, il Cistellum ritrova i tre punti superando per 3-1 a Cislago il Busto 81 Calcio. Chiude la giornata di calcio locale la Gerenzanese che, dopo un buon avvio di stagione, insacca il secondo insuccesso consecutivo a Garbagnate con l’Osl.

I risultati

2′ categoria di Legnano:

Polisportiva Or. Pa. S. 2 – 2 Oratorio Lainate Ragazzi

Union Oratori Castellanza 0 – 2 Victor Rho

Amor Sportiva 1 – 1 Oratorio San Francesco

Legnanese 4 – 3 Dal Pozzo

Oratorio Pastrisana 1 – 1 San Luigi Pogliano

Pro Novate 2 – 1 Mazzo 80

Robur 4 – 0 Pro Juventute

Virtus Cantalupo 1 – 1 Ardor Bollate

2′ categoria di Varese:

Calcio Olgiate 1 – 2 Torino Club Marco Parolo

Amici Dello Sport 2 – 1 Città Di Samarate

Arsaghese 1 – 0 Ardor A.S.D.

Azalee Gallarate 1980 0 – 2 Sommese 1920

Borsanese 0 – 4 Angerese

Cistellum 2016 3 – 1 Busto 81 Calcio

Jeraghes 1953 0 – 0 San Marco

Mercallo 4 – 0 Calcio Lonate Pozzolo

Le classifiche

2′ categoria di Legnano: