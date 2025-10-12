Sport

COGLIATE – Non riesce a risorgere la Cogliatese che per la quinta giornata di campionato ospita l’Albiatese.

In avvio, occasioni ambo i lati, una clamorosa per i padroni di casa che su un cross tagliato di Cimnaghi non riescono a metterla dentro da due passi complici due salvataggi di fila sulla linea di porta. L’inerzia generale dell’incontro prende una piega decisiva al 25’ : De Rosa scappa via bene sulla destra e mette un gran cross, Borgonovo smanaccia e Ventrella riesce ad allontanare di testa in calcio d’angolo. L’arbitro peró fischia in maniera molto dubbia un calcio di rigore per fallo di mano tra le proteste dei padroni di casa. Batte Ciofi che spiazza il nr. 1 biancoazzurro, 0-1.

Nella ripresa la Cogliatese, come spesso accaduto in questo avvio di stagione, non riesce a reagire e non è praticamente mai pericolosa. Al 55’ arriva il raddoppio, punizione da centrocampo lanciata verso il dischetto dell’area di rigore, pasticcio difensivo e Beretta S. incorna a porta sguarnita, 0-2. Succede poco e niente, fino a quando per la seconda volta è protagonista il direttore di gara. Al 78’, corner per l’Albiatese battuto lungo, l’arbitro Gabriele D’Antona mette il fischietto in bocca e indica il dischetto, calcio di rigore. Cala un silenzio spettrale sugli spalti e sul terreno di gioco : nessuno, tanto meno i giocatori biancorossi, riesce a capire cosa sia successo. Ciofi è impeccabile dagli undici metri e infila la biglia sotto l’incrocio, 0-3.

La partita si innervosisce e fioccano cartellini gialli a destra e a manca. All’87’, la Cogliatese sfonda sulla destra, cross per la testa di Banfi che impatta e nello slancio naturale del tuffo cade senza alcun tipo di contatto da parte dei difensori avversari. Inspiegabilmente, l’arbitro segnala l’ennesimo calcio di rigore. È proprio Banfi a incaricarsi della battuta, Citterio P. para ma il centravanti biancoazzurro si piomba sulla ribattuta e viene steso da Citterio L., cartellino rosso e quarto calcio di rigore fischiato. Il secondo tentativo è quello buono, palla da una parte, portiere dall’altra, 1-3. Nel finale viene espulso anche Ferrario per un battibecco con l’arbitro D’Antona. Poco cambia a questo punto, finisce 1-3 per l’Albiatese.

Una partita davvero difficile da commentare. Un clima davvero surreale, con gioco spezzettato continuamente da fischi arbitrali per qualsiasi tipo di contatto e cartellini gialli e rossi che hanno inevitabilmente condizionato l’andamento della gara. Ció è comunque una scusa parziale per la Cogliatese che non è riuscita mai ad imporre il proprio gioco sull’Albiatese che invece, complice il vantaggio nel punteggio, ha mantenuto la calma e capitalizzato le occasioni che ha avuto a disposizione. La squadra di Biemmi è ultima con 3 punti in classifica a pari merito con la Polisportiva Veranese, settimana prossima ci sarà lo scontro diretto proprio contro i gialloneri.

Cogliatese – Albiatese : 1-3

COGLIATESE : Borgonovo, Ventrella, Del Bianco, Muraca, Pivato, Belotti, Borghi, Murari, Castelnovo, Donghi, Cimnaghi. A disposizione : Sanfilippo, Avella, Banfi, Cappelletti, Corona, Ferrario, Pascale G., Pascale K., Quaggelle. All. Biemmi

ALBIATESE : Citterio P., Ciabattoni, Colombo, Beretta L., Agostoni, Citterio E., Beretta S., Riboldi, De Rosa, Ciofi, Mundo. A disposizione : Villa M., Marson, Cesana, Riva, Resnati, Sanvito, Marelli, Villa A., Battista. All. Seveso

Marcatori : 25pt Ciofi (A), 10st Beretta S. (A), 33st Ciofi (A), 43st Banfi (C).

Arbitro : D’Antona Gabriele (Seregno)