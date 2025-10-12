Calcio Eccellenza, FBC Saronno a caccia della vittoria in trasferta: la diretta del match contro il Magenta
12 Ottobre 2025
MAGENTA- Dopo lo 0-0 nel turno infrasettimanale sul campo della Besnatese, l’FBC Saronno è pronto a cercare continuità nei risultati positivi nella trasferta di Magenta. Le due squadre si presentano all’appuntamento appaiate in classifica, entrambe con 6 punti conquistati. A partire dalle 15:30 sarà possibile seguire la diretta play-by-play della partita.
Dopo il turno infrasettimanale tutte in campo di domenica le squadre di Eccellenza: big match la sfida della capolista Arconatese che riceve la Solbiatese seconda in graduatoria. Fra le inseguitrici la Caronnese va in cerca di gloria a Mariano (si gioca alle 15), si gioca oltre a Magenta-Fbc Saronno anche Besnatese-Ardor Lazzate.
