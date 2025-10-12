Calcio

MAGENTA- Nella provincia milanese l’FBC Saronno conquista una vittoria preziosa, dando continuità al momento positivo e confermando i progressi delle ultime giornate. Esce invece sconfitta la formazione di Ganz, protagonista comunque di una buona prova.

L’avvio è tutto di marca biancoceleste: al 17′ gli amaretti passano in vantaggio su calcio di rigore: Vaglio crossa dalla destra e trova il tocco di mano di Furlan. Dagli undici metri il capitano saronnese spiazza Tozzo. Uno-due micidiale degli amaretti che dopo 2′ raddoppiano con Vassallo che incorna da centro area il cross di Cocuzza e raddoppia all’esordio con la nuova maglia. Sotto di due reti, i padroni di casa reagiscono e provano a riaprire la partita. Alla mezz’ora Traverso trova spazio in area e calcia da buona posizione, ma Todesco è attento e con un grande intervento nega la rete ai gialloblù.

Nella ripresa il copione non cambia, ottimo approccio del Magenta con una doppia chance firmata Carugati: prima Lorusso salva in extremis nell’area piccola, poi calcia alto non trovando la porta. Scatta l’ora di gioco e Todesco si supera su una conclusione al veleno di Traverso, salvando il risultato. Al 68′ l’assedio magentino si concretizza: palla deliziosa di De Milato che incontra la testa di Romanini che non può sbagliare. Nel finale il Saronno gestisce il vantaggio, andando vicino alla terza rete con il palo esterno colpito da Cocuzza.

Successo pesante per la formazione di mister Tibaldo, che chiude un’ottima settimana con 7 punti in tre partite e conferma il buon momento di forma. Il Magenta resta invece fermo a quota sei in classifica, nonostante una prestazione generosa.

Magenta-Fbc Saronno 1-2 (0-2)

MAGENTA (4-3-3) Tozzo; Beretta, Piagni, Fasoli, Furlan; Decio (11’ s.t. Matera), Vecchiarelli, De Milato; Carugati (11’ s.t. Cruz), Traverso (32’ s.t. Moscheo), Romanini (39’ s.t. Confalonieri). A disposizione Horrocks, Varano, Baldaro, Perini, Occhiuzzi. All. Ganz.

FBC SARONNO (4-3-3) Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco (10’ p.t. Lorusso), Ruschena (39’ s.t. Hasanaj); Vassallo (22’ s.t. De Vincenzi), Lazzaro, Alvitrez (33’ s.t. Favilla); Serra (16’ s.t. Benedetti), Cocuzza, Vaglio. A disposizione Norrito, Mzoughi, Cabezas, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Corna di Bergamo (Buratti di Busto Arsizio e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori p.t. 18’ Vaglio (S) (rig), 20’ Vassallo (S), s.t. 24’ Romanini (M).

Note – Spettatori 300. Angoli 8-1 Magenta. Ammoniti Fasoli, Cocuzza, Beretta, Vecchiarelli, Todesco. Espulso il dirigente saronnese Marco Proserpio al 49’ s.t. per proteste. Recupero 1-6.