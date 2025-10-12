Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi si è disputata la sesta giornata di campionato del girone A di Eccellenza che ha visto Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate impegnate. Dopo la vittoria con la Besnatese il Saronno trova il tris conquistando altri tre importanti punti nel campo del Magenta per 1-2 grazie alle reti di Vaglio e Cocuzza. Dopo la sconfitta a sorpresa di mercoledì 8 ottobre in casa con la Lentatese, torna a vincere anche la Caronnese che mette ko in trasferta il Mariano. Ancora male, invece, l’Ardor Lazzate che torna a casa da Besnate con il terzo insuccesso consecutivo.

I risultati

Sedriano 3-0 Sestese Calcio

Mariano Calcio 1-2 Caronnese

Arconatese 1926 2-1 Solbiatese Calcio 1911

Besnatese 2-0 Ardor Lazzate

Legnano 4-0 Arcellasco Città di Erba

Lentatese 0-0 Altabrianza Tavernerio

Magenta 1-2 FBC Saronno 1910

Vergiatese 2-0 Vis Nova Giussano

Vigevano Calcio 1921 1-3 Rhodense

La classifica

Arconatese 16 punti, Vergiatese 12 punti, Legnano 11 punti, Solbiatese Calcio 11 punti, Vis Nova Giussano 11 punti, Rhodense 10 punti, Caronnese 10 punti, Lentatese 10 punti, Fbc Saronno 9 punti, Besnatese 9 punti, Sedriano 7 punti, Vigevano Calcio 7 punti, Mariano Calcio 6 punti, Ardor Lazzate 6 punti, Magenta 6 punti, Altabrianza Tavernerio 5 punti, Arcellasco Città di Erba 4 punti, Sestese Calcio 1 punto.

