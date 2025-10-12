Calcio Eccellenza, i risultati della 6° giornata: bene Fbc Saronno e Caronnese; altro ko per l’Ardor Lazzate
12 Ottobre 2025
SARONNO – Nel pomeriggio di oggi si è disputata la sesta giornata di campionato del girone A di Eccellenza che ha visto Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate impegnate. Dopo la vittoria con la Besnatese il Saronno trova il tris conquistando altri tre importanti punti nel campo del Magenta per 1-2 grazie alle reti di Vaglio e Cocuzza. Dopo la sconfitta a sorpresa di mercoledì 8 ottobre in casa con la Lentatese, torna a vincere anche la Caronnese che mette ko in trasferta il Mariano. Ancora male, invece, l’Ardor Lazzate che torna a casa da Besnate con il terzo insuccesso consecutivo.
I risultati
Sedriano 3-0 Sestese Calcio
Mariano Calcio 1-2 Caronnese
Arconatese 1926 2-1 Solbiatese Calcio 1911
Besnatese 2-0 Ardor Lazzate
Legnano 4-0 Arcellasco Città di Erba
Lentatese 0-0 Altabrianza Tavernerio
Magenta 1-2 FBC Saronno 1910
Vergiatese 2-0 Vis Nova Giussano
Vigevano Calcio 1921 1-3 Rhodense
La classifica
Arconatese 16 punti, Vergiatese 12 punti, Legnano 11 punti, Solbiatese Calcio 11 punti, Vis Nova Giussano 11 punti, Rhodense 10 punti, Caronnese 10 punti, Lentatese 10 punti, Fbc Saronno 9 punti, Besnatese 9 punti, Sedriano 7 punti, Vigevano Calcio 7 punti, Mariano Calcio 6 punti, Ardor Lazzate 6 punti, Magenta 6 punti, Altabrianza Tavernerio 5 punti, Arcellasco Città di Erba 4 punti, Sestese Calcio 1 punto.
