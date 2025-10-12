Calcio

MARIANO COMENSE – Sesta giornata del campionato di Eccellenza quella di questa domenica 12 ottobre: la Caronnese di mister Michele Ferri è ospite del Mariano calcio allenato da Davide Rione. Sotto un cielo plumbeo agli ordini di Leonardo Crivellaro da Legnago la partita inizia puntuale alle 15. E al termine per la formazione di Caronno Pertusella un successo pesantissimo per la classifica.

La cronaca – Al 4’ la Caronnese passa in vantaggio: preciso cross di Cerreto dalla sinistra a centro area dove il “rapace” Malvestio di testa insacca con sicurezza. E’ lo 0-1. Al 7’ altra grande occasione per i rossoblù: Iacovo approfitta di un’indecisione della retroguardia di casa per rubare palla, entrare in area, dribblare il portiere avversario e calciare un rasoterra in porta salvato sulla linea miracolosamente da un difensore. Al 18’, dopo alcuni minuti di pressing in area caronnese da parte del Mariano, i rossoblù effettuano un’azione corale che si conclude con un tiro di Cannizzaro sopra la traversa. Al 25’ arriva il raddoppio della Caronnese ed è doppietta per Malvestio che sull’uscita del portiere va in gol con un ottimo pallonetto: 0-2. Al 39’ Vitofrancesco calcia un preciso calcio d’angolo e Malvestio sfiora la tripletta. Un minuto dopo i caronnesi lamentano un fallo di mano in area ma il direttore di gara lascia correre.

Inizia la ripresa. Questa frazione di gioco vede il Mariano alla ricerca del pareggio: sono diverse le occasioni per i locali dove la retroguardia di MIster Ferri dimostra grande capacità reattiva a disinnescare qualsiasi incursione. Al 36’ Ballgjini viene atterrato in area ed è rigore: è lo stesso attaccante che realizza e accorcia il risultato: 1-2. Nel proseguo della ripresa i rossoblù gestiscono il risultato fino al triplice fischio finale.

Mariano-Caronnese 1-2

MARIANO: Aiello, Mariani, Calandra, Orellana Cruz, Piombino (8′ st Tocci), Beye, Schingo (27′ st Polese), Marrulli (8′ st Cannataro), Disca, Abbiati (22′ st Ballgjini), Miccoli. A disposizione Negri, De Rosa, Sanzo, Mariani, Pelucchi. All. Davide Rione

CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Dugo, (35′ st Serati) Galletti, Vaghi, Dilernia, Malvestio, Cannizzaro, Iacovo (40′ st Sorrentino), Corno, Cerreto (35′ st Ghibellini). A disposizione Trombetta, Tumino, Savino, Signorile, Sarkar, Rossi. All. Michele Ferri

Arbitro: Crivellaro di Legnago (Bordone di Milano e Tirloni di Treviglio).

Marcatori: 4′ pt Malvestio (C), 25′ pt Malvestio (C), 36′ st Ballgjini (M)

