BESNATE – Ancora un passo falso per l’Ardor Lazzate, battuto oggi pomeriggio della matricola Besnatese.

Besnatese-Ardor Lazzate 2-0

BESNATESE: Lupu, Lunghi, Ghilardi, Papasodaro, Cucco, Mandracchia, Pagliaro, Arrighi, Giardino, Caricati, Marin. A disposizione Borin, Bertuzzi, Sacco, Ceriotti, Casamassima, Belli, Martinoia, Piras, Lucaj. All. Varaldi.

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Guanziroli, Lokumu, Rovedatti, Mira, Marioli, Gualtieri, Di Giuliomaria, De Angelis, Panatti, Buzzetti. A disposizione Petricone, Pasqual, Soldi, Galimberti, Grillo, Vianello, Rampone, Zerimo, Citterio. All. Fedele.

Arbitro: Steffenoni Grandi di Bergamo (Russo di Milano e Barni di Abbiategrasso).

Risultati

6′ giornata: Sedriano-Sestese 3-0, Mariano-Caronnese 1-2, Arconatese-Solbiatese 2-1, Besnatese-Ardor Lazzate 2-0, Legnano-Arcellasco 4-0, Lentatese-Altabrianza 0-0, Magenta-Fbc Saronno 1-2, Vergiatese-Vis Nova Giussano 2-0, Vigevano-Rhodense 1-3.

Classifica

Arconatese 16 punti, Vergiatese 12, Legnano, Solbiatese, Vis Nova 11, Rhodense, Caronnese e Lentatese 10, Fbc Saronno e Besnatese 9, Sedriano e Vigevano 7, Mariano, Magenta e Ardor Lazzate 6, Altabrianza 5, Arcellasco 4, Sestese 1.

(foto archivio)

12102025