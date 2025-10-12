Calcio

CESATE – Si conclude la quinta giornata anche nel girone C di Promozione Lombardia che vede ancora al comando con 12 punti l’Aurora Cantalupo reduce oggi 12 ottobre di un’altra vittoria, questa volta in trasferta contro la Castanese messa ko per 1-2 dalle reti di Yessoufou e Urso. A conquistare tre punti oggi pomeriggio sono anche l’Sc United e il Ceriano Laghetto che superano rispettivamente le sfide contro il Morazzone e il Verbano per 0-1. L’unica nota negativa per le squadre locali arriva dall’Universal Solaro reduce da una pesante sconfitta per 4-0 con la Gallaratese.

I risultati

Acc. Calcio Vittuone 1 – 1 Ispra Calcio

Accademia BMV 1 – 1 Accademia Inveruno

Calcio Canegrate 1 – 2 Vighignolo

Gallarate Calcio 4 – 0 Universal Solare

Gavirate 2 – 1 Luino 1910

Morazzone 0 – 1 S.C. United

Verbano Calcio 0 – 1 Ceriano Laghetto

Castanese 1 – 2 Aurora Cantalupo

La classifica

Aurora Cantalupo — 12, Vighignolo — 12, Gallarate Calcio — 10, Accademia Inveruno — 10, Ceriano Laghetto — 10, Accademia BMV — 8, Morazzone — 7, Gavirate — 7, S.C. United — 7, Castanese — 6, Universal Solare — 6, Luino 1910 — 5, Acc. Calcio Vittuone — 3, Calcio Canegrate — 3, Ispra Calcio — 3, Verbano Calcio — 0 punti.

