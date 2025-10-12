Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Settima giornata di serie D, per la Varesina calcio di Venegono Superiore un pareggio interno domenica pomeriggio contro la Vogherese, è finita 1-1. Locali costretti ad inseguire dopo la rete di Palazzolo al 3′ del primo tempo. Nella ripresa il meritato pari della formazione venegonese, a segno Rosa al 7′ della ripresa.

Brusaporto-Pavia 3-1, Caldiero Terme-Scanzorosciate 0-2, Folgore Caratese-Chievo 1-2, Nuova Sondrio-Leon 0-2, Oltrepò-Virtus Ciserano 0-0, Real Calepina-Casatese 0-3, Varesina calcio-Vogherese 1-1, Villa Valle-Castellanzese 2-1. Mercoledì 22 ottobre Breno-Milan Futuro.

Chievo e Folgore Caratese 22 punti, Villa Valle 14, Brusaporto 13, Casatese 12, Milan Futuro 11, Virtus Ciserano, Real Calepina ed Oltrepò 10, Castellanzese 9, Leon 8, Breno, Caldiero Terme e Scanzorosciate 7, Varesina calcio e Vogherese 6, Pavia 3, Nuova Sondrio 0.

