news

Il conto alla rovescia per il calciomercato di gennaio 2026 è ufficialmente iniziato e con esso prende vita quel mix di attese, trattative e colpi di scena che da sempre caratterizza la finestra invernale.

Gli addetti ai lavori parlano già di un mese cruciale per molte squadre di Serie A, chiamate a rivedere organici, equilibri tattici e prospettive future. In questo contesto, le previsioni mercato invernale Serie A 2026 assumono un ruolo centrale, perché non si tratta soltanto di ipotesi ma di scenari capaci di incidere sul rendimento dell’intera seconda parte di stagione.

A rendere ancora più elettrizzante l’attesa è il flusso continuo di indiscrezioni, sussurri e anticipazioni che popolano giornali, televisioni e piattaforme digitali. La frase ormai ricorrente – notizie di calciomercato ora per ora – descrive perfettamente la velocità con cui le trattative possono cambiare volto: un affare dato per concluso la mattina può saltare al tramonto, mentre un nome inatteso può accendere in poche ore le speranze di un’intera tifoseria.

L’inverno 2026, del resto, non è una finestra di mercato come le altre. Molti club si trovano a un bivio: c’è chi deve colmare lacune emerse nei primi mesi di campionato, chi cerca rinforzi per inseguire l’Europa e chi deve trovare soluzioni immediate per evitare di restare invischiato nella lotta salvezza. In mezzo, dirigenti e procuratori pronti a muoversi in un quadro finanziario sempre più complesso, con l’obbligo di bilanciare esigenze sportive e sostenibilità economica.

Proprio per questo l’attenzione sulle previsioni mercato invernale Serie A 2026 è altissima: più che mai, il futuro dei club dipenderà dalla capacità di cogliere opportunità e di anticipare le mosse degli avversari.

L’articolo che segue analizzerà i principali scenari, mettendo in luce tendenze, prospettive e possibili colpi che potrebbero ridisegnare la geografia calcistica italiana nei prossimi mesi

Date ufficiali del mercato invernale Serie A 2026

La finestra del calciomercato invernale 2026 in Serie A è stata fissata con precisione dalla Lega e dalla FIGC: l’apertura è prevista per il 2 gennaio 2026, mentre la chiusura è stabilita al 2 febbraio 2026, con orario limite alle ore 20:00.

Durante questo intervallo di esattamente un mese, le società avranno la possibilità di acquisire, cedere o scambiare calciatori, nel rispetto delle normativa federali e dei regolamenti interni alle competizioni nazionali.

La decisione di concentrare ogni operazione entro il limite delle ore 20:00 garantisce uniformità con le altre sessioni di mercato italiane.Oltre alla sessione ordinaria, è prevista una finestra aggiuntiva per i calciatori che sono ancora svincolati: chi abbia rescisso il contratto dopo l’1° settembre 2025 potrà ricevere un tesseramento fino al 23 febbraio 2026.

Contesto della stagione 2025-26 e impatto sul mercato di gennaio

La stagione di Serie A 2025-26 ha preso avvio con grande equilibrio: Milan, Napoli e Roma si contendono le prime posizioni, mentre Juventus e Inter restano a ridosso con margini minimi. Questa classifica corta accende ulteriormente l’attenzione sul mercato invernale, perché anche pochi interventi possono cambiare il destino di un’intera annata.

A influenzare il quadro attuale c’è stato il Mondiale per Club FIFA 2025, disputato negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. L’evento ha determinato una sessione anticipata di mercato a inizio giugno, spingendo i club italiani coinvolti – in particolare Inter e Juventus – a muoversi tempestivamente. Di conseguenza, il mercato estivo si è dimostrato più intenso del previsto, generando vincoli e spunti che influenzeranno le mosse di gennaio.

Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 tengono conto di questo scenario complesso: diverse società hanno già investito in rinforzi mirati per affrontare ritmi elevati, mentre altre hanno preferito lasciare margini operativi aperti per il mercato di riparazione. L’intento comune è quello di colmare lacune, intervenendo dove necessario senza gravare sui conti societari.

Inoltre, la gestione post-Mondiale per Club ha posto in evidenza la necessità di squadre con rose più profonde e flessibili. I giocatori reduci da impegni internazionali sono arrivati spesso logorati e sotto pressione, con carichi fisici e mentali notevoli.

Una condizione che contrasta nettamente con chi pratica calcio amatoriale, dove la partita resta soprattutto un’occasione di socialità e leggerezza.

È proprio questo divario tra professionismo esasperato e gioco puro che spinge i club di Serie A a valutare attentamente ogni mossa, consapevoli di dover proteggere la tenuta atletica e psicologica dei propri tesserati.

In sintesi, l’intreccio tra un campionato molto equilibrato e le ripercussioni del Mondiale per Club già disputato rende la finestra di gennaio una fase cruciale. Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 tracciano un equilibrio fragile: ogni trattativa potrà ribaltare equilibri e ridefinire le ambizioni delle squadre.

Big della Serie A: previsioni sui movimenti di gennaio 2026

Tra le protagoniste del campionato, i club di vertice dovranno muoversi con intelligenza e rapidità nella sessione di riparazione. In uno scenario in cui le previsioni mercato invernale Serie A 2026 assumono un’importanza strategica, le big dovranno bilanciare esigenze immediate con prospettive a medio termine.

Milan e Napoli: consolidare equilibrio e duttilità

Il Milan ha mostrato fin qui solide prestazioni in avvio di stagione, puntando su un mix di giovani e veterani. Per gennaio, l’obiettivo sarà probabilmente quello di inserire un profilo utile a garantire rotazioni qualitative in attacco o a centrocampo, senza appesantire troppo il monte-ingaggi.

D’altra parte, il Napoli, reduce da una partecipazione internazionale che ha inciso sui carichi fisici, potrebbe puntare a un rinforzo in difesa centrale o un jolly in mediana per preservare intensità e freschezza.

Juventus: rinforzi in mezzo e sugli esterni

La Juventus si trova in un momento di transizione e, a differenza delle scorse stagioni, non ha urgenza né in attacco né in difesa, dove c’è abbondanza di soluzioni. Le priorità del mercato invernale riguarderanno invece il centrocampo, alla ricerca di maggiore qualità nelle rotazioni, e le fasce, dove servono interpreti capaci di unire gamba e continuità. Una scelta strategica che punta a dare maggiore solidità complessiva alla squadra.

Roma: attacco da rinforzare e nodo Pellegrini

La Roma ha adottato un approccio ambizioso già in estate, ma a gennaio sarà chiamata a fare scelte decisive. Probabile l’acquisto di un attaccante, soprattutto se verrà ceduto Dovbyk, mentre resta aperta la questione legata a Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto e al centro di valutazioni societarie.

Le mosse giallorosse saranno dunque un banco di prova per capire se l’obiettivo europeo resterà davvero alla portata.

Inter: ampiezza da gestire e possibili cessioni

L’Inter si presenta al mercato di gennaio con una delle rose più ampie e complete del campionato. Per questo motivo non sembrano necessari nuovi acquisti: più probabile che la società scelga di cedere qualche giocatore finora poco impiegato e ormai scontento del proprio minutaggio. Una strategia conservativa, che punta a mantenere alta l’armonia interna senza rivoluzionare equilibri consolidati.

La sfida comune: bilancio e sostenibilità

Tutte le big avranno di fronte la sfida di intervenire senza compromettere i bilanci. In uno scenario in cui le risorse non sono illimitate, ciascuna società dovrà valutare con rigore ogni operazione, privilegiando rischi contenuti, profili già rodati in Italia o giovani con margini di crescita, e formule finanziarie che diluiscano l’impatto nel tempo.

Quindi le strategie ipotizzabili per gennaio 2026 delineano un mercato tattico e selettivo: le grandi punteranno a ritocchi intelligenti, profili in grado di incidere subito e opzioni difensive per gestire stanchezza e impegni multipli.

Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 sceneggiano una finestra contraddistinta dalla prudenza, ma anche dalla necessità di non restare a guardare in un torneo sempre più competitivo.

Squadre in lotta per l’Europa: chi si rinforzerà a gennaio

Nella corsa ai piazzamenti europei, diverse formazioni di Serie A guardano con ambizione al mercato invernale. Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 suggeriscono che le squadre che aspirano a qualificarsi per Champions League, Europa League o Conference cercheranno di potenziare asset strategici per consolidare o guadagnare terreno. Ecco uno sguardo alle possibili mosse, aggiornate all’ottobre 2025:

Atalanta e Fiorentina: puntare su continuità e margine di crescita

Atalanta e Fiorentina risultano spesso citate tra le contendenti ai posti europei. La Atalanta potrebbe cercare un rinforzo in mediana, capace di dare solidità nelle ultime fasi del campionato, soprattutto per affrontare gare ravvicinate.

La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe valutare l’arrivo di un esterno offensivo in grado di cambiare il peso dell’attacco nei momenti chiave. Tutte e due le squadre dovrebbero evitare investimenti azzardati, preferendo profili collaudati e con margini di crescita.

Lazio e Bologna: rinforzare le fasce e l’attacco

Tra le outsider con ambizioni, la Lazio potrebbe intervenire sulle corsie esterne, cercando giocatori in grado di offrire ampiezza e cross in modo più costante, mentre Bologna potrebbe valutare un attaccante di scorta per integrazione nei momenti critici.

L’obiettivo è quello di migliorare la profondità della rosa, così da poter gestire al meglio i cambiamenti di ritmo e infortuni.

Zona retrocessione: i colpi salvezza attesi nel mercato invernale

La lotta per restare in Serie A si prospetta serrata anche nella stagione 2025-26, con club spesso impreparati ad affrontare un girone di ritorno denso di insidie.

Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 suggeriscono che le squadre in difficoltà punteranno su interventi rapidi, mirati e a basso costo per invertire il trend. Di seguito alcune mosse che potrebbero caratterizzare questa battaglia per la permanenza in massima serie.

Squadre più a rischio e contesto

Secondo le quote dei bookmaker aggiornate a ottobre 2025, il Pisa è indicato come l’indiziata numero uno alla retrocessione, seguita da Verona, Lecce, Parma e Cremonese.Queste compagini dovranno guardarsi anche dall’effetto del calendario e dalle pressioni psicologiche: ogni punto perso nelle prossime giornate potrà risultare decisivo.

Chi opera da “relegation zone” affronta molte difficoltà: i giocatori richiesti sono spesso contesi, i prezzi lievitano sotto pressione e i margini di errore diminuiscono. Inoltre, un eventuale cambio di gestione durante la stagione o turbolenze societarie possono minare la riuscita degli innesti. Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 indicano che la chiave è trovare calciatori capaci di adattarsi subito, senza richiedere ambientamento prolungato.

Giocatori in scadenza 2026: le occasioni del mercato di gennaio

Nel panorama contrattuale della Serie A emergono diversi profili che, con la scadenza fissata per il 2026, potrebbero diventare prede ambite già nella prossima finestra invernale. Ecco una selezione di nomi che potrebbero movimentare il mercato:

Lorenzo Pellegrini (Roma) — centrocampista con ottima tecnica, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati in uscita qualora non venisse rinnovato il suo contratto.

(Roma) — centrocampista con ottima tecnica, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati in uscita qualora non venisse rinnovato il suo contratto. Dusan Vlahovic (Juventus) — attaccante di peso, già indicato tra i giocatori in scadenza che destano maggiore interesse per club in cerca di goleador.

(Juventus) — attaccante di peso, già indicato tra i giocatori in scadenza che destano maggiore interesse per club in cerca di goleador. Rolando Mandragora — centrocampista dal buon rendimento, spesso citato tra i rinnovi in bilico e profili papabili per trasferimenti “a parametro zero”.

— centrocampista dal buon rendimento, spesso citato tra i rinnovi in bilico e profili papabili per trasferimenti “a parametro zero”. Mike Maignan (Milan) — portiere titolare che rientra nella categoria in scadenza; la gestione del suo futuro sarà uno dei temi sensibili del mercato rossonero.

Questi nomi incarnano il concetto di “occasione contrattuale”: profili già noti alle società, con esperienza nei massimi campionati, ma che potrebbero essere acquisiti con costi ridotti o formule vantaggiose. Le società attente sapranno leggere queste opportunità e muoversi con rapidità quando il mercato di gennaio aprirà.

Settori di campo più attivi: ruoli e profili ricercati

Nella sessione di gennaio, si prevede che i ruoli più richiesti saranno gli esterni d’attacco, i centrocampisti box-to-box e i difensori centrali di robustezza. Le realtà in difficoltà cercheranno jolly tattici capaci di cambiare ritmo e profili polivalenti, in modo da massimizzare l’efficacia senza moltiplicare gli acquisti.

Budget e strategie economiche per il mercato invernale 2026

I club adotteranno strategie finanziarie prudenti, privilegiando prestiti con diritto di riscatto, scambi e ingaggi contenuti. Il monte ingaggi della Serie A 2025–26 è stimato superiore al miliardo di euro.

Le società dovranno bilanciare liquidità e necessità sportive: le previsioni mercato invernale Serie A 2026 indicano che poche operazioni “alla grande” saranno realizzabili.

Mercato internazionale: i nomi stranieri nel mirino della Serie A

Si profilano interessanti movimenti internazionali, in particolare da Paesi con leghe in declino o campionati emergenti. Profili sudamericani e giovani da campionati europei minori saranno al centro dell’attenzione.

I club cercheranno talenti con basso costo di acquisizione e alto potenziale di valorizzazione futura.

Previsioni finali: i colpi più probabili del gennaio 2026

Tra gli scenari più concreti: un centravanti per la Roma qualora Dovbyk venisse ceduto, un innesto in fascia e uno a centrocampo per la Juventus, possibili cessioni dell’Inter per gestire la rosa ampia, e interventi “di spessore minimo” per le squadre in lotta salvezza.

Le previsioni mercato invernale Serie A 2026 indicano che i club sceglieranno operazioni pragmatiche e mirate, non stravolgimenti complessivi.