Saronnese

CISLAGO – Piazza Toti si anima di colori e sapori d’autunno con la tradizionale Festa d’Autunno: l’iniziativa della Pro loco di Cislago, con il sostegno dell’amministrazione comunale. L’iniziativa, che si terrà domenica 12 ottobre, riunirà agricoltori, artigiani e artisti del territorio, offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire i sapori e le tradizioni locali.

Tra gli stand non mancheranno produttori agricoli e apicoltori, insieme a una mostra di moto d’epoca e all’esposizione dei quadri degli artisti cislaghesi. I più piccoli potranno partecipare a laboratori e giochi ispirati alle attività di una volta, pensati per far conoscere le origini dei soprannomi storici del paese.

Per i buongustai, la giornata offrirà caldarroste, salamelle, torte e pane fresco, oltre al classico gioco “Quanto pesa la zucca?”, appuntamento sempre molto atteso del periodo autunnale.

Nel pomeriggio, alle 15, è prevista una visita guidata alla chiesa a cura del professor Sergio Beato, mentre alle 20.30 il pubblico potrà assistere al concerto della pianista Angela Spadaro.

Durante la manifestazione, allo stand della Pro loco, sarà possibile iscriversi come volontari o rinnovare l’adesione all’associazione, contribuendo così alla continuità delle sue attività culturali e sociali sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09