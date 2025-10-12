Groane

COGLIATE – “Sempre la stessa storia.” Secondo la lista civica Progetto in Comune di Cogliate “il Piano per il Diritto allo Studio, votato nell’ultimo Consiglio Comunale, è stato gonfiato con una serie di voci che non c’entrano nulla e su cui l’Amministrazione non ha alcun merito.”

“Ci è stato presentato un Piano di 1.500.000 euro” spiegano gli esponenti della lista di minoranza “numeri che possono impressionare, ma è soltanto la cifra della propaganda politica che mischia tutto, persino i 740.000 € per l’ampliamento dell’asilo nido, un’operazione di edilizia scolastica che non rientra nel Diritto allo Studio e sulla quale peraltro non è stata spesa neanche mezza parola in Consiglio. Ci piacerebbe sapere come procedono i lavori.”

I consiglieri di opposizione rilevano scarso impegno per i veri progetti comunali.

“Il Carpooling a Cogliate è un fallimento” sostiene il consigliere Ivan Basilico. “Copre soltanto il 6% di partecipazione sull’intera utenza scolastica. Siamo arrivati al paradosso per cui l’assessora all’istruzione ritiene un elemento positivo il fatto che molti genitori si siano organizzati per i fatti loro. Questa è piuttosto la prova che le famiglie sono state abbandonate e che molti preferirebbero contare su un servizio serio di trasporto scolastico.”

“Il sindaco ritiene che lo scuolabus sia una scelta economicamente folle e antistorica” aggiunge Basilico. “Noi crediamo invece che un Comune abbia il dovere di garantire servizi efficienti soprattutto nei confronti di quei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà e hanno maggiori criticità e problematiche organizzative. A maggior ragione se un Comune sceglie di alzare le tasse ai cittadini, come ha fatto questa Giunta leghista con l’aumento dell’addizionale IRPEF.”

“A Cogliate aumentano le tasse ma tolgono i servizi” rincara la dose il capogruppo Vincenzo Di Paolo. “Altri Comuni, come quello di Ceriano Laghetto, hanno scelto di ripristinare il servizio di scuolabus andando incontro alle esigenze delle famiglie. Per il Pedibus inoltre, che conta una sola linea e la presenza di due o tre bambini, non sono previste iniziative per incentivare il servizio.”

Progetto in Comune interviene anche sull’aumento del costo per il servizio di sorveglianza mensa: “il sindaco sfugge dalle proprie responsabilità.”

“Sappiamo bene che la scelta non dipende dal Comune” spiega Di Paolo “ma non possiamo accettare che anche in questo caso, come è accaduto per i disagi di luglio per il guasto della corrente elettrica, la Giunta si lavi le mani dicendo che non può farci nulla! Poteva fare, eccome. Ma ha scelto di non intervenire.”

Di Paolo elenca poi alcuni esempi di quanto avrebbe potuto fare l’Amministrazione. “Poteva sostenere e veicolare la petizione dei genitori per richiedere all’ufficio Scolastico Territoriale l’incremento delle sezioni a tempo pieno o l’ampliamento dell’orario delle classi a tempo normale, per superare il problema del costo dell’assistenza mensa a carico delle famiglie. Poteva inoltre contribuire con una quota maggiore di finanziamento all’Istituto Comprensivo C. Battisti, visto che anche quest’anno le richieste della dirigenza scolastica non sono state soddisfatte totalmente.”

“L’Amministrazione – prosegue Di Paolo – ha concesso soltanto 16.000 € che corrispondono al 70% della richiesta della scuola. In Consiglio abbiamo proposto di ritirare il Piano e ripresentarlo garantendo la copertura del 100% di quanto chiesto dalla dirigenza. Questo avrebbe potuto comportare un ribassamento delle quote che la scuola ha chiesto ai genitori per l’assistenza mensa. La nostra proposta non è stata presa in considerazione e la maggioranza ha approvato il Piano così com’era. Il tema della sorveglianza mensa merita di essere affrontato con serietà. Non abbiamo sentito mezza parola da parte dell’Amministrazione di Cogliate a sostegno dei genitori e a supporto delle loro richieste.”

“Questa Giunta non ha contezza del disagio che crea ai cittadini” aggiunge Ivan Basilico. “Un esempio è l’utilizzo della sbarra di via Manzoni e la mancanza dei vigili in alcune fasce orarie di uscita dei ragazzi.”

Il gruppo di minoranza ha infine posto l’attenzione sulle modalità di selezione dei soggetti esterni a cui vengono affidati determinati servizi, come quello di aiuto compiti. “Un conto sono servizi gestiti da volontari di associazioni, che quindi non percepiscono corrispettivi economici, un altro sono servizi affidati a soggetti che si fanno pagare. In questo caso è indispensabile procedere attraverso una selezione che tenga conto di qualifiche professionali e competenze.”

