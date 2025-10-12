Città

SARONNO – Aperte le adesioni al corso di lingua araba per adulti promosso dal Centro culturale islamico di Saronno.

L’iniziativa è rivolta a chi desidera avvicinarsi alla lingua e alla cultura araba, con due percorsi pensati per adulti non arabofoni: uno di livello base e uno avanzato. Le lezioni si tengono in via Grieg 44 e non è richiesta la pre-iscrizione: basta presentarsi alla prima lezione per iniziare subito.

Il corso base si svolge da mercoledì 1 ottobre a mercoledì 27 maggio, ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, mentre il corso avanzato è previsto negli stessi mesi, ma ogni venerdì dalle 19 alle 20.30.

Docente dei due percorsi è la professoressa Arbia, che accompagnerà i partecipanti nell’apprendimento graduale della lingua, dall’alfabeto e dalla pronuncia fino alla comprensione e alla conversazione. Per informazioni: 342 3611792 o [email protected].

