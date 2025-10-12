Città

SARONNO – Torna anche nel 2026 la tradizionale rievocazione di Sant’Antonio, un appuntamento che unisce storia, religione e cultura. L’evento, organizzato dal Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn, ospiterà il consueto mercato Artigiano nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Il mercato sarà dedicato a hobbisti, artigiani e mestieri d’un tempo, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni manuali e le tradizioni locali che fanno parte dell’identità saronnese.

Gli interessati a partecipare possono già presentare la propria iscrizione: per informazioni, regolamento e modalità di adesione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] oppure contattare Maurizio al numero 340 594 2450 entro il 5 dicembre o fino ad esaurimento posti.

(foto archivio: Armando Iannone)

