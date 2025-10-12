Ieri su ilSaronno: pitbull aggredisce una ragazza, maxi furto al supermercato e scontro auto-moto in via Stoppani
12 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 11 ottobre, spiccano un’aggressione al parco da parte di un cane lasciato libero, un furto da quasi mille euro in un supermercato e un incidente stradale in via Stoppani.
Una ventenne è stata aggredita da un pitbull lasciato senza guinzaglio in un parco: la ragazza ha riportato ferite e si trova ricoverata all’ospedale di Saronno.
Pitbull senza guinzaglio aggredisce ventenne al parco. Ragazza ricoverata all’ospedale di Saronno
Due persone sono state fermate dai carabinieri dopo aver tentato di rubare 900 euro di spesa in un supermercato: sono state bloccate durante la fuga e arrestate.
Spesa da 900 euro senza pagare: inseguiti e arrestati dai carabinieri
In via Stoppani, un violento scontro tra un’auto e una moto ha fatto finire a terra un 58enne, che è stato soccorso in codice giallo.
Saronno, scontro tra auto e moto in via Stoppani: 58enne finisce a terra
Alle prime luci dell’alba, i rappresentanti di Onda Italiana hanno incontrato i pendolari alla stazione di Saronno per raccogliere firme e ascoltare proposte.
Saronno, raccolta firme prima dell’alba. Onda italiana incontra e ascolta i pendolari
Il Comune ha organizzato una settimana dell’inclusione con laboratori, musical e una mostra interattiva per sensibilizzare su temi sociali e culturali.
Saronno, il Comune dedica una settimana dell’inclusione: musical, laboratori e una mostra interattiva
Un libro celebrerà la figura di Agostino Vanelli, medico e primo sindaco di Saronno, ricordandone l’impegno e la dedizione alla comunità.
Un libro per celebrare Vanelli, medico e primo sindaco di Saronno
