Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 11 ottobre, spiccano un’aggressione al parco da parte di un cane lasciato libero, un furto da quasi mille euro in un supermercato e un incidente stradale in via Stoppani.

Una ventenne è stata aggredita da un pitbull lasciato senza guinzaglio in un parco: la ragazza ha riportato ferite e si trova ricoverata all’ospedale di Saronno.

Due persone sono state fermate dai carabinieri dopo aver tentato di rubare 900 euro di spesa in un supermercato: sono state bloccate durante la fuga e arrestate.

In via Stoppani, un violento scontro tra un’auto e una moto ha fatto finire a terra un 58enne, che è stato soccorso in codice giallo.

Alle prime luci dell’alba, i rappresentanti di Onda Italiana hanno incontrato i pendolari alla stazione di Saronno per raccogliere firme e ascoltare proposte.

Il Comune ha organizzato una settimana dell’inclusione con laboratori, musical e una mostra interattiva per sensibilizzare su temi sociali e culturali.

Un libro celebrerà la figura di Agostino Vanelli, medico e primo sindaco di Saronno, ricordandone l’impegno e la dedizione alla comunità.

