LAZZATE – L’Amministrazione comunale di Lazzate ha concesso il patrocinio del Comune al Progetto “Emergenza inclusiva – inclusione, tecnologia e formazione per la sicurezza”, realizzato da Avapl, associazione volontariato amici pompieri Lazzate in collaborazione con l’associazione Progetto Oasi di Lentate sul Seveso.

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente persone con disabilità intellettive nella formazione antincendio e nella cultura della sicurezza, non più solo come soggetti da proteggere, ma come risorse attive e consapevoli.

Un obiettivo da raggiungere attraverso un percorso formativo innovativo, l’uso di simulazioni immersive in realtà virtuale, e una metodologia inclusiva e sperimentale. Si punta a fornire competenze operative alle persone con disabilità, rendendole capaci di riconoscere segnali di pericolo, attivare i soccorsi e supportare le evacuazioni. Tra le finalità del progetto spicca quella di “superare il concetto di fragilità come limite, trasformandolo in risorsa e partecipazione attiva, restituendo dignità, autonomia e consapevolezza ai partecipanti”.

Il progetto è strutturato in sei fasi operative, con una durata complessiva di 18 mesi a partire da settembre 2025, e si propone come modello replicabile in altre realtà educative, sociali e istituzionali. Tra le azioni concrete del progetto ci sono l’allestimento simulatore di incendi e predisposizione di materiali didattici e di postazioni formative; la formazione dei formatori (i volontari di Progetto Oasi condivideranno con i volontari Avapl informazioni utili sui partecipanti e sulle modalità comunicative da utilizzare) e setup del sistema (sarà testato il software con la creazione di ambienti simulati su misura); test con volontari delle associazioni: i volontari di Avapl e di Progetto Oasi parteciperanno a simulazioni per verificare l’efficacia del percorso e del simulatore e per calibrarne i contenuti; percorso teorico-pratico con volontari diversamente abili: teoria e supporto educativo nella sede di Progetto Oasi, prove pratiche e simulazioni immersive presso la caserma dei Vigili del fuoco di Lazzate.

Seguiranno la raccolta di riscontri, l’elaborazione di un documento di buone pratiche e un evento finale per la condivisione dei risultati e presentazioni del percorso. “Aderiamo a questo progetto fortemente innovativo che propone un nuovo approccio verso la disabilità, puntando sull’inclusione” -commenta l’Assessore ai Servizi sociali, Giuseppe Zani. “Ringrazio Avapl e Progetto Oasi per l’impegno nella preparazione di questo progetto e sono certo che sapranno raggiungere i risultati prefissati, fornendo un’occasione di coinvolgimento e condivisione importante a tutte le persone coinvolte”.

