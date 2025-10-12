iltra2

TRADATE – Oggi, domenica 12 ottobre l’oratorio di Abbiate, in via Foscolo, apre le porte per una giornata di festa e condivisione in occasione della Fiera d’Autunno.

L’appuntamento, promosso dalla Comunità Pastorale di Tradate, Abbiate e Ceppine, è pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie con un pomeriggio all’insegna del divertimento e della convivialità.

Dalle prime ore del pomeriggio l’oratorio sarà animato da giochi, attività e momenti di incontro. Non mancheranno le golosità, come il tradizionale zucchero filato, che accompagneranno la giornata in un’atmosfera di allegria e semplicità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di comunità che gli oratori locali stanno portando avanti per offrire ai più giovani spazi di crescita e socialità.

L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare: “Ti aspettiamo!”, è il messaggio scelto dagli organizzatori per invitare la cittadinanza a trascorrere insieme una domenica dal sapore d’autunno, tra sorrisi, giochi e spirito di comunità.

(foto: un precedente evento negli oratori tradatesi)

