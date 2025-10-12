Panorama calcio: Saronno a Magenta, la Caronnese a Mariano. L’Universal trova Gallarate, Dal Pozzo a Legnano
In serie D la Varesina riceva la Vogherese
SARONNO – Torna oggi il calcio locale. In serie D, settima giornata, alle 15 Varesina-Vogherese.
Partite previste alle 15.30 nelle categorie inferiori, arrivate alla quinta giornata.
Dopo il turno infrasettimanale tutte in campo di domenica le squadre di Eccellenza: big match la sfida della capolista Arconatese che riceve la Solbiatese seconda in graduatoria. Fra le inseguitrici la Caronnese va in cerca di gloria a Mariano (si gioca alle 15), si gioca anche Magenta-Fbc Saronno e Besnatese-Ardor Lazzate.
In Promozione nel girone B va in cerca di riscatto la matricola Rovellasca impegnata in trasferta dal Base 96 Seveso; nel girone C Morazzone-Sc United, Gallarate-Universal Solaro, Verbano-Ceriano Laghetto e Castanese-Aurora.
In Prima categoria nel girone A il Tradate Abbiate gioca in casa contro l’Aurora Montano Lucino; nel girone B Gerenzaese in trasferta contro l’Osl Garbagnate.
In Seconda categoria nel girone G Cavallasca-Atletico Lomazzo, nel girone R Amor sportiva-Oratorio San Francesco, Legnanese-Dal Pozzo, Robur-Pro Juventute. Nel girone S Campagnola Don Bosco-Cgds Misinto e Cogliatese-Albiatese.
In Terza categoria Equipe Garibaldi Fbc Saronno-Terrazzano e Airoldi Origgio-Academy Bregnanese.
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)
