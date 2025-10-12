Cronaca

SARONNO – È stato aggredito e rapinato da un gruppo di ragazzi più grandi che gli hanno rubato il cappellino e volevano prendergli le scarpe. Paura nel pomeriggio di sabato 11 ottobre al quartiere Prealpi, dove un tredicenne è stato vittima di un episodio di violenza mentre si trovava in bicicletta con un amico.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, insieme al coetaneo, si trovava nei pressi del distributore Eni di via Colombo quando è stato fermato da alcuni ragazzi di 15 e 16 anni, di origine nordafricana e albanese. Il gruppo lo ha convinto a seguirli verso il parco dei frati in piazza Unità d’Italia. L’amico ha mantenuto la distanza, osservando la scena.

Nel parco, i ragazzi più grandi hanno iniziato a spintonare il tredicenne, riuscendo a strappargli il cappellino. L’amico ha cercato aiuto tra i passanti e solo un uomo si è fermato per intervenire. Nel frattempo, approfittando della confusione — mentre gli aggressori tentavano di portargli via anche le scarpe — la vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire verso via San Cristoforo.

Raggiunto però sotto i portici di piazza Unità d’Italia, il ragazzo è stato nuovamente spinto a terra e, secondo il racconto, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltellino. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, ma i giovani si erano già dileguati.

I genitori, accorsi subito sul posto, hanno accompagnato il figlio dai militari per sporgere denuncia. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

