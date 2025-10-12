Secondo le prime informazioni, i tre si sarebbero inizialmente finti clienti, osservando con attenzione gli apparecchi, per poi colpire in modo rapido e coordinato. Dopo aver afferrato i dispositivi, sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e raccolto le testimonianze dei presenti a partire dal personale e dai passanti che si trovano nei pressi del punto vendita durante il colpo. Saranno recuperate le immagini della videosorveglianza nella speranza di trovare elementi utili per identificare i ladri.

