Saronno, blitz dei ladri nel negozio di telefonia. Bottino? Smartphone d’avanguardia
12 Ottobre 2025
SARONNO – Audaci tanto da agire in pieno giorno rapidi tanto da riuscire da prendere i cellulari che avevano puntati e correre via. Sono i ladri che giovedì pomeriggio hanno messo a segno un colpo nel cuore di Saronno tra piazza Portici e piazza Libertà. Momenti di tensione per il furto messo a segno da più persone intorno alle 16.30 di giovedì 10 ottobre. Tre uomini hanno infranto la vetrina del punto vendita, portando via diversi telefoni cellulari di ultima generazione esposti all’interno.