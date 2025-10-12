Softball

SARONNO – Nel fine settimana, al campo di via De Sanctis, si è disputato il tradizionale torneo giovanile di softball dedicato alla memoria di Enrico Obletter, storico allenatore della nazionale italiana. L’evento è stato promosso dalla Inox Team Saronno, guidata dal presidente Massimo Rotondo. Il Saronno U16 si è aggiudicato il 5° Torneo Internazionale “Piccole Stelle”, superando in finale la formazione dell’Italia U13 con il punteggio di 4-2.

Classifica finale: Saronno Softball Baseball, Team Italia U13, PortaMortara Novara Baseball & Softball, Dutch Sunshines U13, SaBaT Praha, Gruppo Oltretorrente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto di gruppo per il Saronno under 16 in campo questo fine settimana al diamante di via De Sanctis nella città degli amaretti)

12102025