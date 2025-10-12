Calcio

SARONNO– Finisce 2-2 tra Equipe Garibaldi e Terrazzano, una partita equilibrata e ricca di emozioni valida per la quinta giornata del girone A di Terza Categoria Legnano. Le due squadre si affrontano a viso aperto, dando vita a una sfida intensa e ben giocata.

L’Equipe Garibaldi parte con buon ritmo e determinazione, cercando di imporre il proprio gioco. Il Terrazzano risponde con ordine e concretezza, trovando spazi in contropiede e approfittando di alcune indecisioni difensive dei padroni di casa. A segno per l’Equipe Garibaldi Balestrini e Bulzoni, mentre per gli ospiti le reti portano la firma di Rusco e Panaia.

L’Equipe prova fino all’ultimo a trovare il gol del successo, ma il risultato non cambia. Un punto che lascia qualche rimpianto, ma conferma la crescita della squadra biancoceleste, che anche oggi ha mostrato carattere e spirito di gruppo.

