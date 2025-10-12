Volley

SARONNO – Buona la prima per l’ambizioso Saronno, sconfitta di misura per Caronno Pertusella: è andata così questo fine settimana, sabato scorso, nella prima giornata del campionato di volley maschile serie B. Per quanto concerne la Pallavolo Saronno, che durante l’estate si è rinforzata, ecco il successo in trasferta, un netto 0-3, contro l’Albisola (25.27, 15-25 e 30-32); mentre la Rossella Ets Caronno Pertusella in trasferta ha perso 3-2 contro il Termosanitari Ciriè (25-13, 25-14, 24-26, 19-25 e 15-11).

Male il debutto stagionale della Miretti Limbiate, che è stata invece sconfitta sabato sera 3-0 sul campo del Novi Pallavolo a Novi Ligure (25-21, 25-19 e 25-19).

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Giovanni Pini/Rossella Caronno: il match dei caronnesi giocato questo fine settimana)

12102025