VARESE – Si è spento questa mattina, all’ospedale Circolo di Varese Antonio Tomassini, senatore della Repubblica per quattro legislature, dal 1997 al 2013, e medico di professione. Aveva 81 anni.

Oltre al ricordo della segreteria provinciale di Varese di Forza Italia, moltissimi sono gli esponenti politici che ricordano la sua attività politica e il suo impegno. Ecco gli altri messaggi:

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia

Un caro amico con il quale ho condiviso numerose iniziative. Una persona perbene e un professionista preparato che ha sempre ricoperto con impegno il proprio ruolo istituzionale.

Salvatore Gioia, direttore generale Ats Insubria

Il senatore Tomassini è stato un protagonista autorevole e instancabile del sistema sanitario nazionale. Medico di grande competenza e uomo delle istituzioni, ha saputo coniugare la sua formazione clinica con una visione politica lungimirante, contribuendo in modo decisivo alla definizione di politiche sanitarie di rilievo nazionale. La sua attività parlamentare ha lasciato un’impronta profonda e concreta. Anche negli ultimi anni, ha continuato a offrire il suo contributo rimanendo un punto di riferimento per chi opera nel campo della salute.

Emanuele Monti, presidente della commissione Welfare di Regione Lombardia

Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Antonio Tomassini, un politico di grande spessore, un punto di riferimento per la sanità italiana e una figura di rilievo per tutto il nostro territorio della provincia di Varese. Antonio è stato per molti anni Presidente della Commissione Sanità del Senato, distinguendosi per competenza, visione e dedizione al servizio pubblico. Il suo contributo al mondo sanitario è stato straordinario: con equilibrio, passione e grande lucidità ha saputo guidare e ispirare generazioni di amministratori, professionisti e decisori pubblici. Per me Antonio è stato molto più che un maestro: è stato un amico sincero, sempre pronto a offrire supporto e consiglio. Quando, dieci anni fa, ho iniziato la mia esperienza in Regione Lombardia occupandomi di sanità, lui è stato una guida preziosa, un punto di riferimento costante, una voce autorevole e sempre disponibile al confronto. La sua perdita mi colpisce profondamente, anche perché solo pochi giorni fa avevamo condiviso idee e progetti per il futuro della sanità del nostro Paese. Come sempre, Antonio si era mostrato lucido, appassionato, propositivo — con quella capacità unica di unire competenza tecnica e visione politica. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, esprimo la mia più sincera vicinanza e un abbraccio affettuoso in questo momento di grande dolore. La sua eredità umana e professionale resterà un esempio per tutti noi.

Giuseppe Licata, consigliere regionale Forza Italia

Apprendo con dolore della improvvisa scomparsa del senatore Tomassini. Instancabile uomo del dialogo e della politica che costruisce. Ho avuto l’onore e il piacere di confrontarmi con lui, fino ai giorni scorsi, in particolare sui temi della sanità, per i quali nutriva grande passione unita alla competenza. Un vulcano di idee e di progetti, lucido ed energico, dispensatore di esperienza e signorilità. Varese e la Lombardia perdono un riferimento politico di assoluto valore, che avrebbe dato ancora moltissimo al dibattito pubblico e al bene comune. Un abbraccio commosso alla sua famiglia e ai suoi cari.

