Cronaca

BREGNANO – Grave incidente nel pomeriggio di domenica lungo la provinciale SP31 bis a Bregnano, nel Comasco. Intorno alle 17.10 un’auto e una moto si sono scontrate violentemente, causando il ferimento di un ragazzo di 17 anni.

Il giovane, sbalzato per diversi metri sull’asfalto dopo l’impatto, ha riportato traumi seri. È stato soccorso in codice rosso dai sanitari della Croce azzurra di Rovellasca e da un’equipe del 118, quindi trasportato all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

(foto vigili del fuoco Como: una immagine della scena del sinistro)

13102025