Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Giovedì 16 ottobre alle 14:30 la biblioteca comunale di Caronno Pertusella ospiterà un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe, un tema di grande attualità soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’appuntamento, dal titolo “Insieme contro le truffe”, è promosso dal Comune di Caronno Pertusella in collaborazione con Auser, Insieme Donna, Caritas, Artos, Rsa Corte Cova e Pro Loco. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti pratici e consigli utili per riconoscere e prevenire i tentativi di frode, sempre più diffusi sia in presenza che online.

Durante l’incontro interverranno: Devid Peruzzi, maresciallo maggiore della Caserma dei Carabinieri di Caronno Pertusella, che illustrerà le principali tecniche utilizzate dai truffatori e come comportarsi in caso di sospetto; Davide Zanon, segretario regionale di codici – centro diritti cittadino, che approfondirà gli aspetti legali e le tutele a disposizione dei cittadini vittime di truffe.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri “Incontriamoci il giovedì in biblioteca”, pensato come spazio di confronto e informazione su temi di interesse sociale.

L’incontro è organizzato con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi sociali, guidato da Sebastiano Caruso, e del sindaco Marco Giudici, che hanno sottolineato l’importanza di momenti di sensibilizzazione come questo per rafforzare la sicurezza e la consapevolezza della comunità.

(foto archivio)

