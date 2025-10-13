Dalla sicurezza al riconoscimento della Palestina: due mozioni in consiglio comunale, diretta
13 Ottobre 2025
SARONNO – Due mozioni per una seduta del consiglio comunale decisamente intenso. Si terrà stasera, lunedì 13 ottobre alle 21 nella Civica sala consiliare “Dott. A. Vanelli” di piazza Santuario 7. Una riunione che si preannuncia particolarmente intensa per i temi all’ordine del giorno, entrambi di forte attualità e con risvolti politici rilevanti.
Dopo l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute, l’aula sarà chiamata a discutere una mozione urgente sulla sicurezza, presentata dai consiglieri di Forza Italia – Ppe e dal consigliere indipendente Luca Amadio.
Seguirà la trattazione di una seconda mozione che propone il riconoscimento della Palestina sottoscritta dai capigruppo di Insieme per crescere, Partito Democratico e Tu@Saronno.
