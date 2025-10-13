E’ morto il senatore Antonio Tomassini, Fi: “Una vita dedicata alla politica e al bene comune”
13 Ottobre 2025
VARESE – “L’improvvisa scomparsa del senatore Antonio Tomassini priva Varese e l’Italia intera di un autorevole politico che ha saputo rappresentare le istanze territoriali della nostra provincia per diversi decenni in Parlamento sotto le insegne di Forza Italia ponendosi come autorevole, competente ed appassionato riferimento per l’intera sanità italiana”.
Inizia così la nota della segreteria provinciale di Forza Italia Varese che ha ricordato il senatore Antonio Tomassini, scomparso a 81 anni questa mattina.
“La sua capacità di farsi guidare nel suo agire politico dal bene comune resta la stella polare della democrazia e di chi ogni giorno vuole mettere a disposizione le proprie capacità professionali per tutti i cittadini. Il suo ricordo da parte di tutta la comunità politica provinciale di Forza Italia Varese resterà così, come, oggi, un pensiero di vicinanza affettuosa va ai suoi famigliari e amici”.
