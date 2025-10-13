Comasco

MOZZATE – Colto sul fatto mentre cercava di nascondere alcuni prodotti sotto la giacca dopo aver pagato solo parte della spesa. È stato sventato così, nella mattinata di sabato 12 ottobre, un tentativo di furto in un supermercato grazie al provvidenziale intervento della polizia locale guidata dal comandante Gabriele Airoldi.

La pattuglia è arrivata in pochi minuti dopo la segnalazione arrivata dal punto vendita, che avevano comunicato la presenza di un uomo sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. Gli agenti hanno bloccato il cliente prima che riuscisse ad allontanarsi, trovandolo in possesso di alcuni generi alimentari nascosti sotto gli abiti. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato.

L’episodio dimostra l’efficacia e la tempestività dell’azione della polizia locale, sempre presente sul territorio e pronta a intervenire anche nei casi che possono sembrare di minore entità, ma che contribuiscono in modo significativo alla sicurezza quotidiana e alla fiducia dei cittadini.

