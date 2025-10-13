Saronnese

GERENZANO – Nella mattinata di sabato 4 ottobre, gli studenti della scuola media “Enrico Fermi” sono stati protagonisti della giornata ecologica di pulizia del territorio comunale, un’iniziativa dedicata al rispetto dell’ambiente e alla cura degli spazi condivisi.

Guidati dai loro docenti e affiancati da volontari, i ragazzi hanno dedicato la mattina alla raccolta dei rifiuti in diverse aree del paese, contribuendo concretamente alla tutela del territorio e dando un esempio di impegno civico e senso di responsabilità. La giornata è stata resa possibile anche grazie al supporto del McDonald’s di Gerenzano, che ha fornito tutto il materiale necessario per le attività di pulizia: un ringraziamento speciale è stato rivolto all’azienda per la collaborazione e la sensibilità mostrata verso le tematiche ambientali.

L’amministrazione comunale e la scuola hanno espresso la loro gratitudine a tutti i partecipanti, in particolare ai giovani studenti che, con entusiasmo e dedizione, hanno dimostrato quanto sia importante prendersi cura del proprio ambiente.

(foto dell’evento)

