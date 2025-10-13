Cronaca

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 12 ottobre, spiccano episodi di cronaca come l’aggressione a un giovane per un cappellino firmato e il colpo in un negozio di telefonia in centro. Ampio seguito anche per l’evento conclusivo della festa di San Carlo Acutis e le iniziative educative e culturali sul territorio.

Un 13enne è stato aggredito da due ragazzi in bicicletta che lo hanno colpito e derubato del cappellino, cercando anche di sfilargli le scarpe. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio a pochi passi dal centro.

Ladri hanno derubato in un negozio di telefonia in piazza Libertà, portando via smartphone di ultima generazione e provocando danni all’ingresso.

Gli alunni della scuola Militi sono stati protagonisti di una visita al “Villaggio della sicurezza” a Varese, un’esperienza educativa dedicata alla prevenzione e all’educazione civica.

Si è chiusa con una messa solenne celebrata dal vescovo la festa di San Carlo Acutis, con una partecipazione numerosa e sentita da parte della comunità parrocchiale.

Il centro culturale islamico ha aperto le iscrizioni ai corsi di arabo per adulti, proponendo un percorso linguistico accessibile anche a chi parte da zero.

