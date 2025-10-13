Lazzate

LAZZATE – Dopo trent’anni di servizio, l’agente della polizia locale Daniele Villa saluta il Comune di Lazzate e si gode la meritata pensione. A rendergli omaggio è stato il sindaco Andrea Monti, che con un messaggio pubblico ha voluto ringraziarlo per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni. “Grazie Daniele per il tuo lavoro – ha scritto Monti – Dopo 30 anni di servizio, il nostro agente si gode la meritata pensione. Una presenza costante nella nostra comunità, un viso amico che mancherà a tutti noi”.

L’amministrazione e i colleghi hanno voluto esprimere il loro affetto e la riconoscenza per un uomo che, con la sua disponibilità e la sua professionalità, ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini.

