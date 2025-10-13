Città

SARONNO – Luci misteriose nel cielo di Saronno? Se n’è parlato sui social lo scorso fine settimana, dopo che una foto postata su Facebook mostrava almeno sette “stelle” nel buio: niente visitatori alieni, niente misteri, si sarebbe trattato di una parte di una costellazione, quella dei satelli artificiali del Elon Musk, ovvero del suo Starlink che consente di collegarsi ad internet anche dalle zone più remote del mondo.

Starlink è una rete satellitare creata da SpaceX per fornire connessione Internet ad alta velocità in tutto il mondo, anche nelle aree più remote. Utilizza migliaia di piccoli satelliti in orbita bassa terrestre. Il servizio è pensato per utenti domestici, aziende e veicoli in movimento. E’ disponibile anche in Italia, su abbonamento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un particolare della fotografia comparsa sui social e che ha fatto discutere)

13102025