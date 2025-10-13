Groane

MISINTO – Durante il consiglio comunale di giovedì scorso è stata presentata un’interrogazione riguardante la realizzazione di un nuovo asilo nido da 20 posti in via Misentasca, sul territorio di Lazzate, ma su un’area in comproprietà con il comune di Misinto.

L’interrogazione, dal titolo “Realizzazione di un nuovo asilo nido da 20 posti in via Misentasca, nel comune di Lazzate, su area in comproprietà con il comune di Misinto“, ha portato l’attenzione su due punti principali: la definizione dei rapporti amministrativi tra i due comuni e i benefici concreti che la struttura porterà ai cittadini misintesi.

Al primo quesito i consiglieri hanno chiesto se esistesse già un provvedimento ufficiale che regolasse i rapporti tra le due amministrazioni, con particolare riferimento alla gestione futura dell’asilo nido. Dalla risposta è emerso che, al momento, non esiste ancora alcun accordo formale, ma che una proposta di convenzione sarà trasmessa la prossima settimana al comune di Lazzate. Le due amministrazioni sarebbero già allineate nei principi generali e in sintonia sugli obiettivi del progetto. I consiglieri hanno dichiarato di voler attendere la possibilità di visionare il testo della proposta per valutarne i contenuti nel dettaglio.

Il secondo quesito ha riguardato i benefici concreti per il comune di Misinto e per i suoi cittadini, considerando che l’area su cui sorgerà la struttura è per il 30% di proprietà del comune stesso. In merito, l’amministrazione ha chiarito che Misinto farà valere la propria quota di comproprietà, garantendo così alle famiglie misintesi la possibilità di iscrivere i propri figli al nuovo asilo nido.

I consiglieri hanno infine sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questo tema, ritenendo che l’accesso ai servizi per l’infanzia rappresenti una priorità per molte famiglie del territorio. Hanno inoltre espresso l’auspicio che le rassicurazioni ricevute si traducano presto in atti concreti, con garanzie chiare e condivise a tutela dei diritti dei cittadini di Misinto.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09