Città

SARONNO – Sarà una serata di riflessione e impegno civile quella in programma lunedì 27 ottobre alle 20.45 all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario 1. Ospite d’eccezione sarà Moni Ovadia, uomo di teatro e attivista per i diritti umani, protagonista dell’incontro dal titolo “Perché dobbiamo essere tutti palestinesi”.

L’appuntamento rientra nel percorso “4 passi di pace”, promosso da un ampio gruppo di associazioni cittadine e del territorio con il patrocinio del Comune di Saronno. L’obiettivo è aprire uno spazio di confronto e consapevolezza sui temi della pace, dei diritti e della solidarietà internazionale, in un momento storico in cui i conflitti e le disuguaglianze continuano a segnare profondamente l’attualità.

Con la sua consueta capacità di unire parola, memoria e impegno civile, Ovadia porterà a Saronno la propria testimonianza di uomo che, attraverso arte e cultura, invita a non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie.

L’iniziativa fa parte del progetto “4 passi di pace” e vede l’adesione di: AcliSaronno, Amnesty Gruppo 22, Anpi Saronno, Asvap 4, Auser Saronno, Aps Gianni Ballerio Ets, Emergency Gruppo Saronno, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, Il Sole, L’isola che non c’è, Masci Saronno, Pastorale Migranti Zona IV, ResQ, Equipaggio di Terra Saronno, Semplice Terra, Sulle orme di Maria Lattuada e Villaggio Sos Saronno.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

(un precedente incontro con Ovadia a Saronno)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09