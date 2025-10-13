Città

SARONNO – Mozziconi, lattine, vestiti abbandonati e… qualche banconota. È questo l’insolito bottino recuperato durante la nuova edizione di “Puliamo il Mondo”, la giornata di volontariato ambientale promossa da Legambiente che sabato 11 ottobre ha animato il quartiere Prealpi.

Il gruppo di partecipanti, composto da famiglie, residenti e associazioni, si è dato appuntamento nel parcheggio dell’Unes in viale Prealpi per un pomeriggio dedicato alla pulizia di strade e aree verdi. In poche ore sono stati riempiti circa quindici sacchi di rifiuti: cartacce, mozziconi, vestiti abbandonati, moltissime lattine e, a sorpresa, anche del denaro contante.

Tra i presenti anche la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Mattia Cattaneo e la consigliera comunale Daniela Di Dio, che hanno preso parte attivamente alla raccolta insieme ai volontari, armati di guanti e sacchi. La loro partecipazione ha voluto essere un segnale di sostegno concreto alle iniziative che promuovono il rispetto per l’ambiente e la cura del territorio.

“Puliamo il Mondo” è una delle campagne più longeve di Legambiente e, anche a Saronno, rappresenta un’occasione di partecipazione e sensibilizzazione che unisce cittadini di tutte le età con un obiettivo comune: rendere la città più pulita, accogliente e sostenibile.

