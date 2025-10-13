Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino di Forza Italia Solaro relativo alla chiusura del parco dietro al municipio

Divieto di accesso, per lavori in corso dal 19-09 a fine lavori. Dal 19 settembre il parco dietro il municipio è completamente chiuso: non una parte, ma tutta

l’area interdetta ai cittadini. Famiglie, anziani e bambini non possono più usufruire di uno dei pochi spazi verdi del centro. Ci chiediamo: 1uali lavori giustificano una chiusura totale e cosi prolungata? Si tratta davvero di grandi opere o dell’ennesimo esempio di mancanza di pianificazione e incompetenza amministrativa?

Una gestione più attenta avrebbe potuto organizzare i lavori a lotti, mantenendo almeno una parte del parco aperta. Invece, ancora volta, la Giunta di sinistra dimostra scarsa capacità di programmazione e totale disinteresse per i cittadini.

Nel frattempo, i solaresi aspettano di poter tornare a godersi il parco, di sapere quanto dureranno davvero questi lavori, di avere un’Amministrazione capace e rispettosa dei bisogni della comunità.

